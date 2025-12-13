Prefeito anuncia construção do Centro TEA e detalha avanços do 1º ano de gestão

O projeto do Centro Municipal para Pessoas com Espectro Autista, o Centro TEA foi apresentado durante a prestação de contas realizada pelo prefeito Cassiano Maia na noite de quinta-feira, no anfiteatro da Escola do Sesi. A nova estrutura, com investimento estimado em R$ 3 milhões, será implantada em uma área de 20 mil metros quadrados. O prédio ocupará 1.600 metros quadrados e funcionará no espaço onde hoje está localizada a Clínica da Criança, no bairro JK, incorporando também o antigo centro comunitário, que será totalmente reformulado.

O Centro TEA vai concentrar atendimento especializado e propor um novo modelo municipal de cuidado voltado ao público com Transtorno do Espectro Autista. O projeto prevê ambientes de estimulação, espaços terapêuticos e áreas que reproduzem atividades da rotina doméstica, como cozinha, lavanderia e sala de TV, auxiliando no desenvolvimento da autonomia. A estrutura também incorporará salas destinadas ao acolhimento emocional de mães e responsáveis, com oferta de atendimento psicológico e serviços de cuidado pessoal, como manicure e pedicure, enquanto aguardam as sessões das crianças.

A prefeitura está ampliando o complexo de serviços voltado à infância com a obra do CAPS IJ (Infantojuvenil), que irá concentrar o atendimento em saúde mental para crianças e adolescentes. No mesmo campus, a Clínica da Criança passa por obras de melhoria para integrar a nova rede de atenção ampliada.

Durante a apresentação do balanço de quase doze meses de gestão, Cassiano Maia enfatizou avanços em áreas como saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, cultura e desenvolvimento econômico. Segundo ele, o ano foi marcado por ampliação de programas, conclusão de investimentos e formatação de novos projetos estruturantes.