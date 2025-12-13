Prefeito anuncia construção do Centro TEA e detalha avanços do 1º ano de gestão

O projeto do Centro Municipal para Pessoas com Espectro Autista, o Centro TEA foi apresentado durante a prestação de contas realizada pelo prefeito Cassiano Maia na noite de quinta-feira, no anfiteatro da Escola do Sesi. A nova estrutura, com investimento estimado em R$ 3 milhões, será implantada em uma área de 20 mil metros quadrados. O prédio ocupará 1.600 metros quadrados e funcionará no espaço onde hoje está localizada a Clínica da Criança, no bairro JK, incorporando também o antigo centro comunitário, que será totalmente reformulado.
O Centro TEA vai concentrar atendimento especializado e propor um novo modelo municipal de cuidado voltado ao público com Transtorno do Espectro Autista. O projeto prevê ambientes de estimulação, espaços terapêuticos e áreas que reproduzem atividades da rotina doméstica, como cozinha, lavanderia e sala de TV, auxiliando no desenvolvimento da autonomia. A estrutura também incorporará salas destinadas ao acolhimento emocional de mães e responsáveis, com oferta de atendimento psicológico e serviços de cuidado pessoal, como manicure e pedicure, enquanto aguardam as sessões das crianças.
A prefeitura está ampliando o complexo de serviços voltado à infância com a obra do CAPS IJ (Infantojuvenil), que irá concentrar o atendimento em saúde mental para crianças e adolescentes. No mesmo campus, a Clínica da Criança passa por obras de melhoria para integrar a nova rede de atenção ampliada.
Durante a apresentação do balanço de quase doze meses de gestão, Cassiano Maia enfatizou avanços em áreas como saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, cultura e desenvolvimento econômico. Segundo ele, o ano foi marcado por ampliação de programas, conclusão de investimentos e formatação de novos projetos estruturantes.
Na área de infraestrutura urbana, o prefeito destacou que Três Lagoas contratou R$ 118 milhões em obras de pavimentação para 2025 e executou R$ 88 milhões somente neste ano. Foram mais de vinte frentes de asfalto em andamento, parte delas viabilizadas por meio de parceria direta com o governo do Estado. Maia afirmou que a cooperação com a gestão estadual tem sido determinante para ampliar a capacidade de entrega do município.
O evento de prestação de contas lotou o anfiteatro do Sesi e reuniu lideranças estaduais e federais. Participaram o governador Eduardo Riedel, os senadores Nelsinho Trad e Tereza Cristina, o deputado federal Geraldo Rezende, os deputados estaduais Paulo Corrêa e Paulo Duarte, além do ex-deputado Eduardo Rocha e do ex-prefeito Ângelo Guerreiro. “Após praticamente doze meses de gestão, convidamos todo o governo do Estado, a bancada federal e estadual, parceiros e cidadãos para apresentar o trabalho deste ano e mostrar os planejamentos futuros. Gestão exige coerência, disciplina, planejamento e abertura ao diálogo. Essa transparência é fundamental e continuará conduzindo nossas ações”, declarou o prefeito.
Cassiano reforçou que os resultados obtidos são fruto do alinhamento institucional e do diálogo com a população. Segundo ele, o próximo ano deverá consolidar entregas em todas as áreas, com prioridade para ações sociais, expansão da infraestrutura e fortalecimento da economia local.