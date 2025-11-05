Prefeito anuncia início da pavimentação asfáltica na rua Urias Ribeiro

A rua Urias Ribeiro, em Três Lagoas, vai começar a receber pavimentação asfáltica. O anúncio foi feito pelo prefeito Cassiano Maia durante visita ao local nesta terça-feira (4), acompanhado do secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. Segundo o prefeito, o trabalho será dividido em etapas, priorizando os trechos mais críticos da via, conhecida como antiga Boiadeira.

“Estamos aqui na Urias Ribeiro, uma rua muito importante do nosso município, que dá acesso não só ao Instituto Federal, mas também a toda a região do Montanini. É uma via de muito movimento e que há muito tempo recebe reclamações. A pavimentação vai garantir mais segurança e tranquilidade para quem mora e trafega por aqui”, afirmou o prefeito.

A situação da rua foi tema de debate durante a sessão desta terça-feira na Câmara Municipal. Vereadores cobraram providências urgentes do Executivo para resolver os transtornos enfrentados por motoristas e pedestres, especialmente nos dias de chuva. O vereador Marcos Silva destacou que, apesar de ações paliativas, o trecho entre a rua Ângelo Melão e o bairro Montanini continua em condições precárias.