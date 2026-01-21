Prefeito Cassiano Maia assina ordem de serviço para a construção de escola integral no bairro Montanini

O prefeito Cassiano Maia assinou nesta quarta-feira (21), as ordens de serviço para a construção de uma escola municipal em tempo integral, no bairro Montanini, e para a ampliação do Centro de Educação Infantil (CEI) Portinari, no Jardim Alvorada, em Três Lagoas. O investimento total ultrapassa R$ 16 milhões.

A nova unidade escolar do Montanini terá capacidade para atender 460 alunos e já iniciará suas atividades no modelo de tempo integral. De acordo com o prefeito, a proposta garante mais segurança para as crianças e tranquilidade para os pais que trabalham.

“Essa escola já nasce como tempo integral. As crianças ficarão o dia todo em um ambiente seguro, aprendendo, enquanto os pais podem trabalhar com mais tranquilidade. É um grande ganho para o bairro”, afirmou.

Cassiano Maia destacou que a ampliação do ensino em tempo integral é uma prioridade da gestão.

“No início do mandato, tínhamos esse modelo apenas na escola Ramez Tebet. Implantamos também na Marlene de Noronha e ampliamos para mais seis escolas por meio do PROET. Agora, o Montanini já começa nesse formato”, explicou.

No Jardim Alvorada, o CEI Portinari passará por ampliação e poderá atender quase 200 crianças, de zero a seis anos.

“Precisamos aumentar continuamente o número de vagas na educação infantil. Isso ajuda diretamente as famílias e garante mais qualidade de vida”, ressaltou o prefeito.

Além dos investimentos em educação, Cassiano citou obras de infraestrutura que beneficiam a região, como a pavimentação da avenida Urias Ribeiro (Boiadeira), que deve ser entregue nos próximos dias.