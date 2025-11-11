Prefeito de Três Lagoas mantém equipe e admite retração nas receitas municipais

A Prefeitura de Três Lagoas deve encerrar o ano de 2025 com uma arrecadação de aproximadamente R$ 1,4 bilhão. Este valor representa uma queda de cerca de 6% em comparação ao ano passado, o que equivale a aproximadamente R$ 100 bilhões a menos.

O prefeito Cassiano Maia atribuiu essa retração, principalmente, à redução no repasse do ICMS. Segundo ele, a queda na receita está relacionada ao comportamento do mercado de gás no Mato Grosso do Sul, que impactou a principal fonte de arrecadação do município, o ICMS.

Apesar do cenário, o prefeito garantiu que o município fechará o exercício financeiro com as contas em dia e sem nenhum déficit.

Mesmo com a queda na arrecadação, os investimentos em Três Lagoas continuam, e o prefeito Cassiano Maia afirmou que essa redução não deve interferir nas obras em andamento.

Com o orçamento ajustado, a prioridade da gestão é: