Prefeito de Três Lagoas mantém equipe e admite retração nas receitas municipais

A Prefeitura de Três Lagoas deve encerrar o ano de 2025 com uma arrecadação de aproximadamente R$ 1,4 bilhão. Este valor representa uma queda de cerca de 6% em comparação ao ano passado, o que equivale a aproximadamente R$ 100 bilhões a menos.
O prefeito Cassiano Maia atribuiu essa retração, principalmente, à redução no repasse do ICMS. Segundo ele, a queda na receita está relacionada ao comportamento do mercado de gás no Mato Grosso do Sul, que impactou a principal fonte de arrecadação do município, o ICMS.
Apesar do cenário, o prefeito garantiu que o município fechará o exercício financeiro com as contas em dia e sem nenhum déficit.
Mesmo com a queda na arrecadação, os investimentos em Três Lagoas continuam, e o prefeito Cassiano Maia afirmou que essa redução não deve interferir nas obras em andamento.
Com o orçamento ajustado, a prioridade da gestão é:
- Ampliar a base de arrecadação.
- Fortalecer setores estratégicos da economia local.
- Trazer mais indústrias e arrecadar mais ISS.
- Investir nos servidores públicos.
- Dar continuidade ao cronograma de entrega de obras.
Obras e Entregas Recentes:
- Reforma do Posto de Saúde do Santo André.
- Entrega do Parque Linear, na avenida Rosário Congro.
- Aproximadamente 38 quilômetros de pavimentação asfáltica entregues em 2025, beneficiando bairros como Violetas, Vila Haro, e com início no Jardim Rodrigues e Vila Verde.
O prefeito Cassiano Maia afirmou que não há previsão de grandes mudanças no primeiro escalão do governo, enfatizando a importância do sentimento e satisfação da equipe.
A única alteração esperada é na Secretaria de Assistência Social. Atualmente, o secretário de governo André Bacalá comanda a pasta de forma interina. O prefeito explicou que a interinidade foi um formato para ele se aproximar da secretaria, que é muito sensível, e que, em breve, uma pessoa será empossada para conduzir a pasta.
A Secretária de Saúde, Juliana Salim, permanece no cargo. O prefeito elogiou seu trabalho, citando a organização, disciplina, e estratégia de planejamento, na expectativa de melhorar o setor.