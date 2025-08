Prefeito de Três Lagoas realiza entregas de uniforme e kit escolares na Escola do Campo Antônio Camargo Garcia

Com o retorno das aulas, nesta sexta-feira (1º), o prefeito Cassiano Maia, em conjunto com a secretária municipal de Educação e Cultura (Semec), Angela Brito, e sua equipe, realizaram a entrega de uniformes e kits escolares para os alunos da educação infantil e estudantes da Escola Municipal de Educação no Campo Antônio Camargo Garcia.

A iniciativa teve como objetivo contemplar toda a população estudantil e incentivar o interesse dos jovens munícipes pelos estudos. A escola está localizada na região de Vera Cruz, a cerca de 170 km de Três Lagoas, e foi beneficiada com a entrega dos kits e uniformes escolares para o segundo semestre letivo.

Durante a visita, o prefeito aproveitou para conhecer a infraestrutura da unidade escolar, ocasião em que expressou sua satisfação.

“Fico muito feliz em ver uma escola tão limpa, organizada e com todas as crianças aproveitando os recursos que estamos oferecendo. Hoje conheci um pouco dos projetos, conversei com as crianças e com os funcionários, e, com tudo isso, saio daqui feliz e renovado com o compromisso que temos com a educação”, declarou.