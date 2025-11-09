Veículos de Comunicação
Gestão

Prefeito descarta trocas no secretariado e analisa queda na arrecadação

Cassiano Maia garante equilíbrio fiscal e descarta substituições no primeiro escalão

Ana Cristina Santos

Cassiano Maia mantém secretariado e reforça planejamento financeiro. Foto: Divulgação.
Cassiano Maia mantém secretariado e reforça planejamento financeiro. Foto: Divulgação.

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PP), descartou mudanças no secretariado e afirmou que o município encerra o exercício de 2025 com as contas equilibradas, mesmo diante da queda na arrecadação. Segundo o chefe do Executivo, a receita municipal deve alcançar R$ 1,4 bilhão neste ano, cerca de 6% a menos que em 2024 – redução atribuída à diminuição do repasse do ICMS, impactado pelo comportamento do mercado de gás no Mato Grosso do Sul.

Cassiano destacou que, apesar do recuo na principal fonte de receita, a gestão segue organizada e sem déficit. “Estamos com todas as contas em dia e o planejamento garantido. Ficamos tristes pela queda na arrecadação, mas entendemos que é um reflexo dos recursos do Estado. O caminho agora é criar alternativas, atrair mais indústrias e fortalecer o ISS para ampliar nossa arrecadação”, pontuou.

SECRETARIADO
Em relação ao secretariado, o prefeito disse que pretende manter a equipe atual. “Nossa equipe vem entregando bons resultados. Não há previsão de troca, apenas a efetivação de um nome na Secretaria de Assistência Social, que hoje está sob a responsabilidade interina do secretário de Governo, André Bacalá”, afirmou. Segundo Cassiano, a decisão de acumular as duas funções permitiu uma maior aproximação com uma das pastas mais sensíveis da administração.

Sobre a área da saúde, o prefeito confirmou a permanência da secretária Juliana Salin, elogiando a condução técnica e o planejamento da gestão. “Ela tem feito um trabalho de reorganização e disciplina. Assim que resolvermos alguns entraves, acredito que teremos uma saúde ainda mais eficiente”, completou.

