Prefeito descarta trocas no secretariado e analisa queda na arrecadação

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PP), descartou mudanças no secretariado e afirmou que o município encerra o exercício de 2025 com as contas equilibradas, mesmo diante da queda na arrecadação. Segundo o chefe do Executivo, a receita municipal deve alcançar R$ 1,4 bilhão neste ano, cerca de 6% a menos que em 2024 – redução atribuída à diminuição do repasse do ICMS, impactado pelo comportamento do mercado de gás no Mato Grosso do Sul.

Cassiano destacou que, apesar do recuo na principal fonte de receita, a gestão segue organizada e sem déficit. “Estamos com todas as contas em dia e o planejamento garantido. Ficamos tristes pela queda na arrecadação, mas entendemos que é um reflexo dos recursos do Estado. O caminho agora é criar alternativas, atrair mais indústrias e fortalecer o ISS para ampliar nossa arrecadação”, pontuou.