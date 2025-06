Prefeito destaca Três Lagoas como motor econômico de MS: ‘vivemos um excelente momento’

“Não há dúvida de que vivemos um excelente momento. Estamos com o maior índice de exportação do Estado e uma arrecadação que vem se superando. Isso nos permite investir mais e retornar esses recursos em benefício da população”, afirmou o prefeito.

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), destacou o excelente momento vivido pelo município, tanto no campo econômico quanto na evolução da infraestrutura urbana. Com um slogan que sintetiza a visão de sua gestão — “Três Lagoas cada dia melhor” —, ele enfatizou que a cidade tem se consolidado como uma das principais potências econômicas de Mato Grosso do Sul, impulsionada pelo avanço industrial e pelo crescimento das exportações.

Três Lagoas tem experimentado, nos últimos anos, um ciclo de desenvolvimento expressivo, com forte atração de indústrias e avanço na infraestrutura. No entanto, o chefe do Executivo municipal alerta para a necessidade de equilíbrio entre esse crescimento e os serviços públicos essenciais, como saúde e educação. “Tivemos um aumento significativo da infraestrutura nos últimos anos, agora precisamos reequilibrar, fortalecer a educação e, principalmente, a saúde. O crescimento precisa ser uniforme para que todos os munícipes tenham acesso pleno aos serviços públicos”, explicou.

No campo econômico, o prefeito destacou a importância da indústria como principal motor da arrecadação municipal. Para manter esse ritmo, a prefeitura tem adotado uma série de medidas para atrair novos empreendimentos, com foco na desburocratização, incentivos fiscais e investimentos em infraestrutura nos distritos industriais. “Estamos fazendo uma política ativa de abordagem, com incentivos e melhoria da infraestrutura nos distritos.Também temos flexibilizado normas e buscado desburocratizar processos. Tudo isso para manter Três Lagoas atrativa para as indústrias e garantir o pleno emprego”, concluiu.