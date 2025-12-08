Prefeito e governador detalham ações realizadas e obras previstas para 2026

Veículos de Comunicação
Ana Cristina Santos

Três Lagoas receberá anúncio de obras e prestação de contas nesta quinta
Três Lagoas receberá anúncio de obras e prestação de contas nesta quinta

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PP), e o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), participam na quinta-feira (11) de um evento para apresentação do balanço das ações realizadas em 2025 e para anúncio de novos projetos de infraestrutura no município.

O evento ocorrerá no Auditório da escola Sesi, às 18h30, com presença de autoridades e lideranças locais. A programação prevê exposição de dados sobre intervenções executadas ao longo do ano, além da divulgação de obras que serão lançadas para o próximo ano.

O encontro integra as agendas de governo voltadas à expansão de investimentos em regiões consideradas estratégicas no Estado.

