Prefeito e governador detalham ações realizadas e obras previstas para 2026

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PP), e o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), participam na quinta-feira (11) de um evento para apresentação do balanço das ações realizadas em 2025 e para anúncio de novos projetos de infraestrutura no município.

O evento ocorrerá no Auditório da escola Sesi, às 18h30, com presença de autoridades e lideranças locais. A programação prevê exposição de dados sobre intervenções executadas ao longo do ano, além da divulgação de obras que serão lançadas para o próximo ano.