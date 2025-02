Prefeito se reúne com diretores da Petrobras para tratar da UFN 3

A Petrobras confirmou avanços significativos no processo de retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-3), em Três Lagoas. Em reunião nesta quinta-feira (13) com o prefeito Cassiano Maia, os diretores da estatal destacaram as mobilizações já em andamento, incluindo a preparação de mão de obra e estudos para a contratação de empresas envolvidas no projeto.

Cassiano Maia ressaltou a importância desse movimento para a cidade e solicitou dados sobre o quantitativo de trabalhadores que serão empregados no pico das obras, visando um planejamento adequado. “Eles já estão mobilizando pessoal e estruturando cursos de capacitação, especialmente em parceria com o Instituto Federal, para priorizar a mão de obra local. Isso é fundamental para Três Lagoas”, disse o prefeito ao Jornal do Povo.

A Petrobras não estabeleceu um prazo exato para a retomada total, mas afirmou que os processos necessários para o reinício já estão em curso. “O entendimento é que a retomada já começou, mesmo que de forma gradual”, acrescentou Cassiano Maia. Ele também mencionou que eventuais mudanças políticas poderiam impactar os investimentos a longo prazo, mas que, até 2026, o projeto estará suficientemente avançado para garantir sua continuidade.

Investimentos e geração de empregos