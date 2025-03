Prefeitura abre licitação para construção da 2ª UPA 24 horas em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para a contratação de empresa interessada na construção da Unidade de Saúde da Família (USF) Miguel Nunes. A abertura dos envelopes está prevista para o dia 14 de abril. O projeto seguirá o modelo UBS Porte IV do Ministério da Saúde e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

A obra será executada sob o regime de empreitada por preço unitário, com valor orçado em R$ 4,9 milhões e prazo de execução de 450 dias a partir do início do contrato.

Para participar da licitação, as empresas interessadas devem realizar cadastro prévio no sistema e possuir credenciamento ativo. Além disso, os representantes precisam ter poderes legais comprovados para atuar em nome da empresa licitante, seja por meio de contrato social ou procuração válida.

O critério de seleção será baseado no menor preço ou maior percentual de desconto, conforme o tipo de serviço ou bem adquirido.

A nova unidade de saúde tem o objetivo de viabilizar a instalação da segunda Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas na cidade. Atualmente, Três Lagoas conta apenas com uma UPA, localizada no bairro Vila Carioca, o que limita o acesso de moradores de regiões mais afastadas, como a parte Norte do município.