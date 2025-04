Prefeitura alerta sobre descarte irregular de lixo em bueiros

Com o aumento das chuvas, a Prefeitura de Três Lagoas reforça a importância da colaboração da população para evitar o descarte irregular de lixo em bueiros. O acúmulo de resíduos sólidos, como plásticos, garrafas PET, folhas e móveis descartados, compromete o escoamento da água e pode causar alagamentos em diversos pontos da cidade.

As equipes do Departamento de Serviços Públicos (DSP), vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), realizam a limpeza frequente das bocas de lobo para garantir a drenagem adequada. No entanto, o entupimento dessas estruturas dificulta o trabalho e pode gerar transtornos como enchentes, proliferação de insetos e doenças.

“O descarte consciente é essencial para evitar alagamentos e manter a cidade limpa”, destaca o secretário da Seintra, Osmar Dias.