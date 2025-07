Prefeitura amplia obras públicas em várias áreas além do asfalto

Os investimentos em infraestrutura em Três Lagoas vão além das ruas e avenidas. A prefeitura tem ampliado as frentes de trabalho com a construção e ampliação de unidades escolares e de saúde, moradias populares e espaços de lazer. O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, destaca que a cidade vive um momento único de transformação urbana e social.

Entre as principais obras civis previstas estão a construção da escola no bairro Montanini e da nova Unidade de Saúde Miguel Nunes, que funcionará 24 horas. O local já passa pela mobilização do canteiro e tem prazo de entrega de 16 meses. Também está em andamento a implantação do CAPS Infantojuvenil.

Na habitação, as 50 casas do Jardim das Violetas estão 70% concluídas. Na educação, há obras em creches e escolas, e no setor viário, a prefeitura se prepara para lançar o recapeamento da avenida Filinto Müller e a pavimentação de mais bairros,

A cidade também avança em iluminação pública com novo contrato para o setor, que deverá modernizar todo o sistema e contemplar vias como o acesso ao Balneário Municipal. A primeira etapa da revitalização do balneário já foi entregue com reforma de quiosques e nova iluminação. A próxima inclui deck, rampa e melhorias na portaria.