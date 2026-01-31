Prefeitura aposta em terceirização para reordenar serviços e a folha

A terceirização do serviço de merenda escolar gerou polêmica nesta semana durante sessão na Câmara Municipal e colocou em evidência outras medidas administrativas que estão sendo adotadas pela Prefeitura de Três Lagoas. Além da merenda, também estão previstos processos de terceirização do serviço nas áreas de vigilância patrimonial, manutenção e limpeza dos prédios públicos, o que ampliou o debate entre vereadores, servidores e a população.

A administração municipal afirma que a decisão está diretamente relacionada à situação da folha de pagamento e a necessidade de corrigir desvios de função históricos. Atualmente, conforme o secretário de Governo, André Ribeiro Bacallá, 108 merendeiras atuam fora das atribuições originais do cargo, situação semelhante à de vigias e servidores da manutenção predial, prática que ocorre há vários anos e que passou a ser tratada como prioridade pela gestão atual.

Segundo o secretário, há um acordo em andamento para regularização desses desvios, inclusive com acompanhamento do Ministério Público. Uma alternativa seria a realização de concurso público, porém o índice da folha de pagamento impede novas contratações. Mesmo com medidas de contenção de gastos, como cortes de gratificações, o percentual permanece elevado.

Um dos fatores apontados para esse cenário é o aumento do teto salarial do município, que passou de R$ 21 mil para R$ 34 mil. Com a elevação, profissionais como médicos e servidores da educação passaram a receber valores maiores, impactando significativamente a folha. O aumento do teto, que atinge pouco mais de duzentos servidores, gerou impacto estimado entre R$ 9 milhões e R$ 10 milhões anuais.