Prefeitura convoca 28 aprovados em concurso público de 2021

A Prefeitura de Três Lagoas convocou 28 candidatos aprovados no concurso público de 2021, regido pelo Edital nº 01/2021, nesta segunda-feira (10). A convocação foi oficializada por meio da Resolução nº 014/SGI/2025, publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição nº 3795.

Os cargos convocados incluem técnico administrativo, técnico de imobilização ortopédica, técnico de enfermagem, médico da família e pedagogo, destinados às Secretarias Municipais de Saúde (SMS), Assistência Social (SMAS) e Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).

Os candidatos devem comparecer no dia 21 de março (sexta-feira) para a realização dos exames admissionais no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) e entrega de documentação no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração (Semad).

A lista de convocados, horários agendados e demais orientações estão disponíveis no site da Prefeitura, na seção “Diário”. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.