Prefeitura convoca 63 candidatos do Processo Seletivo Unificado para exames

Sessenta e três candidatos foram convocados nesta segunda-feira (3), pela Prefeitura de Três Lagoas, para a realização de exames e entrega de documentos. O chamamento refere-se ao Processo Seletivo Unificado (PSU).

Foram publicadas no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição nº 3791, duas resoluções: a 010/SGI/2025, voltada para cargos da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), e a 011/SGI/2025, destinada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

Conforme o cronograma estabelecido no documento, os selecionados devem realizar os exames admissionais no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), localizado na rua Dr. Munir Thomé, nº 949 e entregar a documentação no setor de Recursos Humanos da secretaria para a qual foram convocados. Para os candidatos da SMAS, os procedimentos ocorrerão no dia 10 de março, enquanto os da SEMEC deverão comparecer no dia 11 de março.

CARGOS CONVOCADOS

RESOLUÇÃO Nº 010/SGI/2025

Educador Social – 11 vagas

Cuidador Plantonista – 8 vagas

RESOLUÇÃO Nº 011/SGI/2025