Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para Assistência Social e Educação

Os profissionais convocados incluem educador social, cuidador plantonista, professor de apoio à inclusão escolar e psicólogo. Os selecionados devem comparecer ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) para a realização dos exames admissionais. Além disso, deverão entregar a documentação comprobatória no setor de Recursos Humanos da respectiva secretaria na sexta-feira (21), conforme os horários estipulados nos editais.

A Prefeitura de Três Lagoas publicou, nesta terça-feira (18), dois editais de convocação – números 07 e 08 /SGI/2025 – para candidatos classificados no Processo Seletivo Unificado (PSU). As contratações serão realizadas por excepcional interesse público e atenderão as secretarias municipais de Assistência Social (SMAS) e de Educação e Cultura (Semec).

A lista completa com os nomes dos candidatos, horários e locais de apresentação está disponível na edição nº 3782 do Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). Os editais também podem ser acessados no site da Prefeitura. Em caso de dúvidas, os convocados podem entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas