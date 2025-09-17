Prefeitura convoca professores aprovados em concurso em Três Lagoas para cargos temporários

A Secretaria Municipal de Administração (Semad), em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), convocou os candidatos aprovados no concurso público (Edital nº 001/2021) para contratação em regime temporário, conforme previsto no artigo 100 da Lei nº 1.609/2000, para o exercício de 2025. A publicação foi realizada na terça-feira (16), no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição nº 3927, a Resolução nº 039/SEMAD/2025.

Os cargos oferecidos são para: professor Ensino Fundamental (37); professor Educação Infantil (12); professor Arte (5); professor Educação Física (6); professor Língua Estrangeira Moderna Inglês (7); professor Língua Portuguesa (2); professor Ciências (1); professor História (2); professor Libras (1).

ETAPAS

A efetivação das contratações será nesta quarta-feira (17), conforme agendado no edital. Os candidatos deverão entregar toda a documentação exigida no edital. A Semec está localizada na rua Alexandre Costa (portão lateral rua Paranaíba), nº 130.

Os aprovados na etapa documental serão submetidos a exames admissionais para comprovação da aptidão física e mental, no Departamento de Segurança, Saúde e Qualidade de Vida, que fica na rua Munir Thomé, 949, no Centro.