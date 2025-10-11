Prefeitura dá início à PPP de R$ 59 milhões com assinatura da ordem de serviço

O prefeito de Três Lagoas Cassino Maia assinou nesta sexta-feira (8), a ordem de serviço para que o Consórcio “Brilha Três Lagoas”, vencedor da licitação, inicie a manutenção e ampliação da iluminação pública do município. A ordem de serviço foi assinada em evento solene, na avenida Júlio Xavier (antiga Ponta Porã), ao lado do piscinão do bairro Set Sul.

O contrato firmado entre a administração municipal e o consórcio, marca o começo de uma Parceria Público-Privada (PPP) com investimento de R$ 59,3 milhões e duração de 13 anos. O objetivo é modernizar todo o sistema de iluminação pública de Três Lagoas, que há anos vem sendo alvo de reclamações devido ao grande número de lâmpadas queimadas e a demora para a substituição.

Até o momento, as ações da empresa concentraram-se na formação técnica das equipes, com foco em procedimentos operacionais, normas de segurança e diretrizes contratuais. “Isso vai resolver um problema de anos com a iluminação pública da cidade e melhorar a gestão deste serviço”, destacou o prefeito Cassiano Maia.

O projeto prevê a substituição de mais de 20 mil pontos de luz por modernas luminárias de LED, com maior durabilidade e economia de energia. A modernização contemplará ruas, avenidas, praças, quadras e campos de futebol. Além da troca das lâmpadas, também serão realizados investimentos em ampliação da rede e na instalação de postes em locais que ainda não contam com iluminação pública.