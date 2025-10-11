Veículos de Comunicação
Nova gestão

Prefeitura dá início à PPP de R$ 59 milhões com assinatura da ordem de serviço

Prefeitura autoriza o início dos trabalhos do Consórcio Brilha Três Lagoas para modernização da iluminação pública

Ana Cristina Santos

Iluminação pública de Três Lagoas passará por modernização. Foto: Divulgação.
Iluminação pública de Três Lagoas passará por modernização. Foto: Divulgação.

O prefeito de Três Lagoas Cassino Maia assinou nesta sexta-feira (8), a ordem de serviço para que o Consórcio “Brilha Três Lagoas”, vencedor da licitação, inicie a manutenção e ampliação da iluminação pública do município. A ordem de serviço foi assinada em evento solene, na avenida Júlio Xavier (antiga Ponta Porã), ao lado do piscinão do bairro Set Sul.

O contrato firmado entre a administração municipal e o consórcio, marca o começo de uma Parceria Público-Privada (PPP) com investimento de R$ 59,3 milhões e duração de 13 anos. O objetivo é modernizar todo o sistema de iluminação pública de Três Lagoas, que há anos vem sendo alvo de reclamações devido ao grande número de lâmpadas queimadas e a demora para a substituição.

Até o momento, as ações da empresa concentraram-se na formação técnica das equipes, com foco em procedimentos operacionais, normas de segurança e diretrizes contratuais. “Isso vai resolver um problema de anos com a iluminação pública da cidade e melhorar a gestão deste serviço”, destacou o prefeito Cassiano Maia.

O projeto prevê a substituição de mais de 20 mil pontos de luz por modernas luminárias de LED, com maior durabilidade e economia de energia. A modernização contemplará ruas, avenidas, praças, quadras e campos de futebol. Além da troca das lâmpadas, também serão realizados investimentos em ampliação da rede e na instalação de postes em locais que ainda não contam com iluminação pública.

Outro destaque é a implantação de um sistema de telegestão, que permitirá o monitoramento em tempo real do funcionamento das luminárias nas principais vias da cidade. A tecnologia vai possibilitar que a equipe da concessionária identifique e corrija falhas antes mesmo do problema ser percebido pela população.

O consórcio contará com equipes exclusivas em Três Lagoas e oferecerá atendimento à população por meio de telefone 0800-5802562 e aplicativo. A expectativa é que, com a nova concessão, a cidade passe a contar com um sistema de iluminação mais eficiente.
Desde o final de 2020, a prefeitura assumiu a responsabilidade pelo serviço de iluminação, que antes era de competência da distribuidora de energia elétrica Elektro.

A transferência foi determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) desde 2010, passando a ser obrigação dos municípios. Até então o serviço era terceirizado, mas agora a administração municipal aposta na Parceria Público- Privada para garantir uma estrutura mais eficiente e duradoura.

