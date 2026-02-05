Prefeitura de Três Lagoas abre processo seletivo com vagas em diversos cargos

A Prefeitura de Três Lagoas publicou o edital de abertura do Processo Seletivo nº 001/2026, que prevê a contratação temporária de profissionais para atuação em diferentes secretarias municipais. O certame oferece mais de 40 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, com oportunidades para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Avalia (www.avalia.org.br ), no período de 5 de fevereiro a 4 de março de 2026, até as 19h, conforme o horário oficial de Mato Grosso do Sul. Para participar, o candidato deve preencher o formulário eletrônico e efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

De acordo com o edital, há vagas para funções como Cuidador Plantonista, Profissional de Atendimento de Inclusão Social, Motorista, Técnico em Segurança do Trabalho, Assistente Social, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Psicólogo, Educador Social, Técnico Administrativo, além de cargos de nível fundamental, como Artesão e Cozinheira. Algumas funções contam apenas com cadastro de reserva.