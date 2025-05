Prefeitura de Três Lagoas abre vagas para EJA; inscrições vão até 21 de maio

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), está com inscrições abertas para a Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA), destinada a pessoas com 15 anos ou mais que não concluíram o Ensino Fundamental ou que nunca estudaram formalmente. As vagas são para aqueles que desejam concluir o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), oferecendo uma oportunidade valiosa de retomada dos estudos e preparação para o mercado de trabalho.

De acordo com informações da SEMEC, o objetivo é realizar um levantamento da demanda para a abertura de turmas do EJA. O município aderiu ao Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos, um programa de política pública do Governo Federal que visa superar o analfabetismo, elevar a escolaridade, ampliar a oferta de matrículas da educação de jovens e adultos (EJA) nos sistemas públicos de ensino, inclusive entre os estudantes privados de liberdade, e aumentar a oferta da EJA integrada à educação profissional.