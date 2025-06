Prefeitura de Três Lagoas adere ao Programa Cidade Empreendedora do Sebrae

Três Lagoas deu início a uma nova etapa em seu planejamento estratégico ao aderir ao Programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa do Sebrae/MS que busca alinhar o desenvolvimento econômico à melhoria da gestão pública e ao fortalecimento do ambiente de negócios. A proposta, que já transformou realidades em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, chega à cidade com o desafio de integrar visão de futuro, inovação e participação social nas decisões públicas.

Nesta semana, representantes do Sebrae se reuniram com o prefeito Cassiano Maia e secretários municipais para apresentar as diretrizes do programa e discutir as possibilidades de atuação em Três Lagoas. Mais do que um plano de incentivo ao empreendedorismo, a proposta se destaca pela abordagem ampla, que envolve saúde, educação, infraestrutura, cultura, esporte, lazer e outros setores essenciais no processo de desenvolvimento sustentável. O programa busca um planejamento para o futuro de Três Lagoas.

Para Maia, o programa representa uma oportunidade de pensar a cidade para além do presente, com ações planejadas, integradas entre as secretarias e capazes de gerar um legado duradouro. “Nosso foco está no desenvolvimento que transforma vidas, e isso começa com planejamento e escuta da população.”

A parceria com o Sebrae foi formalizada em abril deste ano por meio da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL) e está respaldada na nova Lei de Licitações (nº 14.133/2021). A atuação será coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), que terá a missão de articular as ações junto aos empreendedores locais e demais setores da administração.