Prefeitura de Três Lagoas adota drone para reforçar combate à dengue

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas intensificou as estratégias de combate à dengue com a chegada do sorotipo 3 do vírus. Entre as ações adotadas, destaca-se a aquisição de um drone para fiscalizar imóveis de difícil acesso e reforçar a identificação de focos do mosquito Aedes aegypti.

Segundo o agente de endemias Alan Arruda, a tecnologia permite a visualização de calhas, piscinas e outros locais que podem acumular água, facilitando a eliminação de criadouros. O dispositivo foi adquirido no final de 2024, mas anteriormente era utilizado apenas por meio de parcerias.

Os números da dengue cresceram significativamente neste ano. Dados da Secretaria apontam que, até fevereiro de 2025, 89 casos foram confirmados, um aumento de 111% em relação ao mesmo período de 2024, quando houve 42 registros. Do total, 25 infecções são do sorotipo 3, que não era detectado em Mato Grosso do Sul há 15 anos.

Diante do avanço da doença, reuniões semanais estão sendo realizadas entre os setores da Secretaria de Saúde para reforçar medidas de controle. O coordenador de endemias, Alcides Ferreira, explicou que o Comitê de Mobilização contra o Aedes aegypti, antes realizado a cada dois meses, agora ocorre mensalmente. Além disso, a Sala de Situação foi reativada para o monitoramento contínuo dos casos.

A Secretaria de Endemias disponibiliza um telefone para denúncias de possíveis focos do mosquito: (67) 98139-3193. A participação da população é considerada essencial para o sucesso das ações de combate à doença.