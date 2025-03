Prefeitura de Três Lagoas convoca 72 professores aprovados em concurso

A Prefeitura de Três Lagoas convocou 72 candidatos aprovados no Concurso Público Edital 001/2021 para cargos de professor temporário. A convocação foi publicada na Resolução nº 017/SGI/2025, disponível no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição nº 3808.

Os convocados devem realizar os exames admissionais no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) no dia 31 de março. A entrega da documentação será no setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação (Semec) no dia 1º de abril.

A Secretaria Municipal de Gestão e Inovação (SGI) reforça a necessidade de atenção às datas e horários, pois cada categoria de professor tem um cronograma específico. A lista completa dos cargos convocados e as orientações detalhadas estão disponíveis no site da Prefeitura, na opção ‘Diário’.

Cadastro reserva