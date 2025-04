Prefeitura de Três Lagoas convoca aprovados do Processo Seletivo Unificado

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Inovação (SGI), convocou, nesta terça-feira (1º), 20 candidatos aprovados no Processo Seletivo Unificado (PSU) para dar sequência aos procedimentos de contratação.

A Resolução nº 018/SGI/2025 refere-se aos cargos de professor de apoio à inclusão escolar e psicólogo, que atenderão as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

Os candidatos devem cumprir as seguintes etapas:

Exame admissional : No Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), em 4 de abril (sexta-feira).

: No Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), em 4 de abril (sexta-feira). Entrega de documentação: No Departamento de Recursos Humanos da SEMEC, em 7 de abril (segunda-feira), conforme horário agendado no edital.

Todas as informações estão detalhadas na Resolução nº 018/SGI/2025, disponível no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), edição nº 3811, acessível pelo site da Prefeitura na opção “DIÁRIO”. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 99155-1162.

SERVIÇO