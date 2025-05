Prefeitura de Três Lagoas convoca professores para exames admissionais e entrega de documentos

A Secretaria Municipal de Administração (Semad), em nome da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), divulgou nesta quinta-feira (22), resolução nº 024/Semad/2025, referente ao artigo 100 da Lei nº 1.609/2000, em caráter temporário, convocando candidatos para a realização de exames admissionais e entrega de documentos.

O documento foi publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição nº 3845, nele estão todas as informações detalhadas das etapas previstas.

Conforme o agendamento estabelecido no documento, os selecionados devem realizar os exames admissionais no Departamento de Segurança, Saúde e Qualidade de Vida, antigo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) e entregar a documentação no setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação (Semec), no dia 28 de maio (quarta-feira).

Os cargos convocados são: professor de ensino fundamental; professor de educação infantil; professor de ensino fundamental – educação no campo; professor de atendimento educacional especializado; professor de língua portuguesa; professor de ciências; professor de arte; professor de língua estrangeira moderna – inglês; professor de educação física e professor de matemática.

CADASTRO RESERVA