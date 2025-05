Prefeitura de Três Lagoas define investimentos estratégicos por secretarias

A Prefeitura de Três Lagoas apresentou, em audiência pública realizada nesta semana, as principais ações e metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026, cuja a receita total estimada é de R$ 1,4 bilhão, com projeções de crescimento para os anos seguintes: R$ 1,5 bi em 2027 e R$ 1, 7 bi em 2028.

Entre as principais ações por secretaria, destacam-se a modernização e ampliação da infraestrutura da Câmara Municipal, com dotação de R$ 48,1 milhões. O Gabinete do Prefeito contará com R$ 9,75 milhões, destinados à gestão administrativa, para o Controle Interno, Procuradoria e Conselho Tutelar. O Procon terá R$ 250 mil e o Fundo de Recursos do Bombeiro, R$ 5 mil.

A Secretaria de Administração terá R$ 65 milhões. A Secretaria de Governo e Políticas Públicas contará com R$ 85 milhões, destinados à ampliação dos sistemas de videomonitoramento e vigilância, além da gestão estratégica de serviços. O Fundo de Habitação terá R$ 3,29 milhões, voltados à infraestrutura habitacional e ao programa de aluguel social, enquanto a Defesa Civil receberá R$ 55 mil.

Na área de finanças, estão previstos R$ 48,2 milhões para a Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle, com destaque para a modernização do Portal do Contribuinte e aprimoramento da gestão orçamentária.

O esporte terá investimentos de R$ 22,5 milhões, com foco na construção do Complexo Aquático, na instituição do programa Bolsa Atleta e na promoção do lazer nos bairros.

A saúde receberá o maior volume de recursos, com R$ 398,3 milhões destinados à estruturação de unidades de atenção primária e especializada, fortalecimento da saúde bucal, assistência farmacêutica e ampliação dos serviços especializados, além da reforma da Clínica da Criança.