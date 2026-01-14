Prefeitura de Três Lagoas divulga calendário de feriados e pontos facultativos para 2026

A Prefeitura de Três Lagoas, divulgou no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul o decreto que estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos para o ano de 2026 nas repartições públicas do município.

De acordo com o decreto, o calendário contempla feriados nacionais, estaduais, municipais e pontos facultativos, incluindo datas como Confraternização Universal, Carnaval, Paixão de Cristo, Tiradentes, Dia Mundial do Trabalho, Corpus Christi, Aniversário de Três Lagoas, Independência do Brasil, Criação do Estado de Mato Grosso do Sul, Nossa Senhora Aparecida, Dia do Servidor Público, Finados, Proclamação da República, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, Natal e véspera de Ano Novo.

O decreto também estabelece a suspensão das atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Três Lagoas no período de recesso, compreendido entre os dias 21 de dezembro de 2026 e 1º de janeiro de 2027, exceto para os setores que, por sua natureza, não possam sofrer interrupção. Durante esse período, caberá aos dirigentes das unidades administrativas organizar o revezamento das equipes, garantindo a continuidade dos serviços essenciais.

A medida tem como objetivo possibilitar o planejamento antecipado das atividades administrativas e assegurar o funcionamento adequado dos serviços públicos prestados à população.