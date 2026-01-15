Veículos de Comunicação
Prefeitura de Três Lagoas divulga locais e horários das provas do Processo Seletivo da Educação

As provas serão realizadas no domingo (18), em dois períodos

Redação RCN67

A administração municipal alerta que é responsabilidade exclusiva do candidato verificar corretamente o período em que realizará a prova, conforme o cargo para o qual se inscreveu. Foto: Arquivo.
A administração municipal alerta que é responsabilidade exclusiva do candidato verificar corretamente o período em que realizará a prova, conforme o cargo para o qual se inscreveu. Foto: Arquivo.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SEGP), divulgou oficialmente o edital com os horários e locais de realização das provas objetivas do Processo Seletivo nº 001/2025, destinado à contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

As provas serão realizadas no domingo (18), em dois períodos. Para os cargos da área do magistério, psicólogo e profissional de apoio à inclusão escolar, a aplicação ocorrerá no período da manhã, com abertura dos portões às 7h e fechamento impreterivelmente às 8h (Horário oficial de MS).

Já para as funções de atendente de educação infantil, assistente administrativo, monitor de informática, secretário escolar e tutor da educação integral, a prova será no período da tarde, com abertura dos portões às 13h e fechamento às 14h (Horário oficial de MS), não sendo tolerados atrasos.

A administração municipal alerta que é responsabilidade exclusiva do candidato verificar corretamente o período em que realizará a prova, conforme o cargo para o qual se inscreveu. O início da avaliação está previsto para 15 minutos após o fechamento dos portões, com duração total de três horas, já incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.

Para consultar o local exato da prova, os candidatos devem acessar e imprimir o Cartão de Informação do Candidato, disponível em www.avalia.org.br ou por meio do link. O documento é indispensável no dia da avaliação, juntamente com documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta, de material transparente.

A Prefeitura de Três Lagoas reforça a importância de que todos os candidatos fiquem atentos às orientações do edital, cheguem com antecedência mínima de 60 minutos ao local de prova e acompanhem as publicações oficiais, garantindo tranquilidade e organização durante o processo seletivo.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

