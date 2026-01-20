Prefeitura de Três Lagoas divulga prazos e formas de pagamento do IPTU 2026

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc), comunica que o carnê do IPTU 2026 já está disponível para consulta e pagamento.

Existem duas formas de realizar o pagamento do IPTU 2026: à vista ou parcelado. Quem optar pelo pagamento à vista, tem a vantagem de receber 20% de desconto do valor total. Mas quem preferir fazer o pagamento de forma parcelada, pode fazer em até 10 vezes.

O IPTU 2026, que tem o vencimento marcado para o dia 10 de março, pode ser adquirido de 3 formas: