Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Carnê

Prefeitura de Três Lagoas divulga prazos e formas de pagamento do IPTU 2026

Existem duas formas de realizar o pagamento do IPTU 2026: à vista ou parcelado

Redação RCN67

A Prefeitura Municipal orienta que a população se organize e decida o quanto antes como realizará o pagamento para que não perca o prazo, evitando juros e multas. Foto: Arquivo.
A Prefeitura Municipal orienta que a população se organize e decida o quanto antes como realizará o pagamento para que não perca o prazo, evitando juros e multas. Foto: Arquivo.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc), comunica que o carnê do IPTU 2026 já está disponível para consulta e pagamento.

Existem duas formas de realizar o pagamento do IPTU 2026: à vista ou parcelado. Quem optar pelo pagamento à vista, tem a vantagem de receber 20% de desconto do valor total. Mas quem preferir fazer o pagamento de forma parcelada, pode fazer em até 10 vezes.

O IPTU 2026, que tem o vencimento marcado para o dia 10 de março, pode ser adquirido de 3 formas:

Notícias Relacionadas

  • Pelo site da prefeitura;
  • No prédio da Sefirc localizado na rua Antônio Trajano dos Santos, 30, Centro (Paço Municipal), com horário de atendimento das 7h às 18h;
  • Ou ainda aguardar o envio pelos Correios, com a entrega do carnê diretamente na casa do contribuinte, a partir de fevereiro.

A Prefeitura Municipal orienta que a população se organize e decida o quanto antes como realizará o pagamento para que não perca o prazo, evitando juros e multas.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos