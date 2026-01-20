Prefeitura de Três Lagoas divulga prazos e formas de pagamento do IPTU 2026

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc), comunica que o carnê do IPTU 2026 já está disponível para consulta e pagamento.
Existem duas formas de realizar o pagamento do IPTU 2026: à vista ou parcelado. Quem optar pelo pagamento à vista, tem a vantagem de receber 20% de desconto do valor total. Mas quem preferir fazer o pagamento de forma parcelada, pode fazer em até 10 vezes.
O IPTU 2026, que tem o vencimento marcado para o dia 10 de março, pode ser adquirido de 3 formas:
- Pelo site da prefeitura;
- No prédio da Sefirc localizado na rua Antônio Trajano dos Santos, 30, Centro (Paço Municipal), com horário de atendimento das 7h às 18h;
- Ou ainda aguardar o envio pelos Correios, com a entrega do carnê diretamente na casa do contribuinte, a partir de fevereiro.
A Prefeitura Municipal orienta que a população se organize e decida o quanto antes como realizará o pagamento para que não perca o prazo, evitando juros e multas.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.