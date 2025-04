Prefeitura de Três Lagoas e Governo do Estado decretam ponto facultativo na véspera do feriado da Paixão de Cristo

A Prefeitura de Três Lagoas decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima quinta-feira, 17 de abril de 2025. A medida foi publicada em decreto nesta sexta-feira (11), e considera o feriado nacional da Paixão de Cristo, celebrado na sexta-feira (18).

Assinado pelo prefeito Cassiano Maia, o decreto leva em conta o caráter religioso da data, uma das mais importantes do calendário litúrgico cristão. A decisão atinge os órgãos da administração pública direta e indireta do município, com exceção dos serviços considerados essenciais, que não podem ser paralisados.

No âmbito estadual, o Governo de Mato Grosso do Sul também estabeleceu ponto facultativo para a Quinta-feira Santa. O decreto, assinado pelo governador Eduardo Riedel, estende a suspensão do expediente para os dias 17 (quinta), 18 (sexta) e 21 de abril (segunda-feira), este último por conta do feriado nacional de Tiradentes.