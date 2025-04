Prefeitura de Três Lagoas e PM elaboram estratégias para acolhimento de pessoas em situação de rua

Em uma iniciativa que reforça o compromisso com a dignidade e o bem-estar social, a Prefeitura de Três Lagoas, se reuniu com o 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas (2º BPMMS) para debater e alinhar ações conjuntas voltadas ao acolhimento e à proteção de pessoas em situação de rua no município. A reunião ocorreu dia 15 de abril.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias e linhas de ação a serem inseridas em um programa municipal que garanta dignidade e suporte contínuo à população em situação de vulnerabilidade. O foco está na ampliação das abordagens sociais e no fortalecimento da rede de proteção social.

A coordenadora do Consultório na Rua, Andreia Lima, projeto ligado à Secretaria Municipal de Saúde, apresentou o funcionamento do atendimento realizado pelo programa em Três Lagoas, que oferece atenção em saúde diretamente nas ruas, promovendo acesso a serviços essenciais. A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) também destacou a atuação do serviço de Acolhimento POP e Centro POP as demandas enfrentadas no dia a dia.

A Polícia Militar, por sua vez, trouxe dados estatísticos referentes à situação das pessoas em situação de rua no Estado, além de propor ações que possam ser adotadas em parceria com o município para ampliar o alcance das políticas públicas sociais.