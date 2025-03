Prefeitura de Três Lagoas encerra Mês das Mulheres com palestra sobre respeito para homens

A Prefeitura de Três Lagoas realizará o enceramento do Mês das Mulheres – “As Vozes que Transformam!”, com uma palestra voltada especialmente ao público masculino. O evento, com o tema “Reescrevendo uma Jornada de Respeito e Transformação”, acontecerá na segunda-feira (31), às 18h30, na Câmara Municipal de Vereadores.