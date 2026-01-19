Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Programa

Prefeitura de Três Lagoas encerra período de reinserção nos Serviços de Convivência na quinta-feira

A lista completa dos CRAS e dos polos do SCFV está disponível no site oficial da Prefeitura

Redação RCN67

De acordo com a Prefeitura, o processo de reinserção é fundamental para garantir a continuidade dos atendimentos, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a organização dos serviços para o ano de 2026. Foto: Divulgação/Assessoria.
De acordo com a Prefeitura, o processo de reinserção é fundamental para garantir a continuidade dos atendimentos, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a organização dos serviços para o ano de 2026. Foto: Divulgação/Assessoria.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), informa que o período de reinserção de crianças e adolescentes nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para o ano de 2026 encerra-se nesta quinta-feira (22).

O chamamento é destinado às famílias que participavam dos serviços em 2025 e manifestaram interesse em dar continuidade às atividades em 2026, conforme enquete realizada em dezembro. Para efetivar a reinserção, é necessário que os responsáveis entrem em contato diretamente com o serviço de convivência no qual a criança ou adolescente já estava inserido, como o SCFV Bombeiros do Amanhã, entre outros polos do programa. O processo será realizado da seguinte forma:

  • A família deve procurar o serviço de convivência onde a criança ou adolescente participava;
  • A equipe fará o agendamento do atendimento e repassará todas as orientações necessárias;
  • Os atendimentos ocorrerão exclusivamente por agendamento, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), evitando filas e aglomerações, em um formato diferente do adotado no ano anterior.

A SMAS reforça a importância de que as famílias mantenham os dados de contato atualizados e fiquem atentas às ligações telefônicas e mensagens via WhatsApp, já que a equipe também realizará tentativas de contato. Telefones desatualizados ou inativos podem dificultar a comunicação e comprometer o atendimento.

Notícias Relacionadas

De acordo com a Prefeitura, o processo de reinserção é fundamental para garantir a continuidade dos atendimentos, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a organização dos serviços para o ano de 2026.

Em caso de dúvidas, as famílias devem procurar o CRAS de referência ou o serviço de convivência onde já estavam cadastradas.

A lista completa dos CRAS e dos polos do SCFV está disponível no site oficial da Prefeitura.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos