Prefeitura de Três Lagoas encerra período de reinserção nos Serviços de Convivência na quinta-feira

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), informa que o período de reinserção de crianças e adolescentes nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para o ano de 2026 encerra-se nesta quinta-feira (22).

O chamamento é destinado às famílias que participavam dos serviços em 2025 e manifestaram interesse em dar continuidade às atividades em 2026, conforme enquete realizada em dezembro. Para efetivar a reinserção, é necessário que os responsáveis entrem em contato diretamente com o serviço de convivência no qual a criança ou adolescente já estava inserido, como o SCFV Bombeiros do Amanhã, entre outros polos do programa. O processo será realizado da seguinte forma:

A família deve procurar o serviço de convivência onde a criança ou adolescente participava;

A equipe fará o agendamento do atendimento e repassará todas as orientações necessárias;

Os atendimentos ocorrerão exclusivamente por agendamento, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), evitando filas e aglomerações, em um formato diferente do adotado no ano anterior.

A SMAS reforça a importância de que as famílias mantenham os dados de contato atualizados e fiquem atentas às ligações telefônicas e mensagens via WhatsApp, já que a equipe também realizará tentativas de contato. Telefones desatualizados ou inativos podem dificultar a comunicação e comprometer o atendimento.