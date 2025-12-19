Prefeitura de Três Lagoas entrega 20 casas populares no Jardim das Violetas

Três Lagoas avançou mais um passo na política de habitação social com a entrega de 20 unidades habitacionais no bairro Jardim das Violetas. A solenidade foi realizada na tarde desta quinta-feira e marcou a realização do sonho da casa própria para famílias que aguardavam há anos na fila de espera.

Ao todo, o conjunto habitacional do Jardim das Violetas contará com 50 casas. Nesta primeira etapa, 20 unidades foram entregues e as outras 30 devem ser concluídas e repassadas às famílias em 2026. Durante o evento, o prefeito Cassiano Maia destacou que o projeto vai além da construção das moradias e garante infraestrutura completa para os moradores.

“É um momento muito especial. São 20 famílias entrando no seu lar, podendo apresentar a casa para os filhos, pais e irmãos. Aqui nós entregamos pavimentação asfáltica, drenagem, posto de saúde próximo, praça e parquinho. É um pontapé inicial para a dignidade e a cidadania dessas famílias”, afirmou o prefeito.

O bairro Jardim das Violetas já conta com asfalto, unidade de saúde, escola e área de lazer, o que assegura mais qualidade de vida aos novos moradores. Cassiano Maia também reforçou que a administração municipal pretende ampliar os investimentos em habitação social nos próximos anos.

“Não podemos parar. Existe uma demanda grande e nosso compromisso é continuar construindo moradias populares”, completou.

Entre as beneficiadas está Janaína Santos, mãe de cinco filhos, sendo quatro menores de idade. Emocionada, ela contou que a casa chegou em um momento decisivo de sua vida.

“É uma bênção de Deus. A gente paga aluguel e não é fácil. Uma casa dessa é um presente, perfeita por fora e por dentro. Chegou num momento muito crítico da minha vida”, relatou.

Janaína também revelou que não acreditava que seria contemplada.