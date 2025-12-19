Prefeitura de Três Lagoas entrega 20 casas populares no Jardim das Violetas

Três Lagoas avançou mais um passo na política de habitação social com a entrega de 20 unidades habitacionais no bairro Jardim das Violetas. A solenidade foi realizada na tarde desta quinta-feira e marcou a realização do sonho da casa própria para famílias que aguardavam há anos na fila de espera.
Ao todo, o conjunto habitacional do Jardim das Violetas contará com 50 casas. Nesta primeira etapa, 20 unidades foram entregues e as outras 30 devem ser concluídas e repassadas às famílias em 2026. Durante o evento, o prefeito Cassiano Maia destacou que o projeto vai além da construção das moradias e garante infraestrutura completa para os moradores.
“É um momento muito especial. São 20 famílias entrando no seu lar, podendo apresentar a casa para os filhos, pais e irmãos. Aqui nós entregamos pavimentação asfáltica, drenagem, posto de saúde próximo, praça e parquinho. É um pontapé inicial para a dignidade e a cidadania dessas famílias”, afirmou o prefeito.
O bairro Jardim das Violetas já conta com asfalto, unidade de saúde, escola e área de lazer, o que assegura mais qualidade de vida aos novos moradores. Cassiano Maia também reforçou que a administração municipal pretende ampliar os investimentos em habitação social nos próximos anos.
“Não podemos parar. Existe uma demanda grande e nosso compromisso é continuar construindo moradias populares”, completou.
Entre as beneficiadas está Janaína Santos, mãe de cinco filhos, sendo quatro menores de idade. Emocionada, ela contou que a casa chegou em um momento decisivo de sua vida.
“É uma bênção de Deus. A gente paga aluguel e não é fácil. Uma casa dessa é um presente, perfeita por fora e por dentro. Chegou num momento muito crítico da minha vida”, relatou.
Janaína também revelou que não acreditava que seria contemplada.
“Eu achava que nem ia ganhar, mas Deus veio para surpreender. Estou muito feliz, é uma casa muito boa”, disse.
A diretora do Departamento de Habitação, Rafaela Marques, explicou que a seleção das famílias seguiu critérios sociais e técnicos previstos em edital.
“Os critérios incluem tempo mínimo de 10 anos de residência em Três Lagoas, renda familiar de até um salário mínimo e prioridade para famílias com maior número de filhos, mulheres chefes de família e pessoas com deficiência”, esclareceu.
Vereadores acompanharam a entrega das moradias. Para o vereador Midos Santa Luzia, o momento representa dignidade para as famílias.
“É um presentão de Natal. Não existe dignidade maior do que ter a própria casa. O prefeito está de parabéns por olhar com atenção para a habitação”, afirmou.
O vereador Robson do Alinhamento também destacou a importância do projeto.
“É uma felicidade enorme ver essas famílias recebendo suas casas. Esse é apenas o começo de um projeto habitacional que vai beneficiar muitas pessoas em Três Lagoas”, concluiu.
A prefeitura reforça que novos investimentos na área habitacional já estão previstos, com o objetivo de reduzir o déficit de moradias e garantir mais dignidade à população três-lagoense.