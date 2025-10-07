Prefeitura de Três Lagoas oferece isenção de IPTU e prorroga prazo para renegociação de dívidas

Contribuintes de Três Lagoas que desejam solicitar isenção do IPTU ou renegociar dívidas com o município têm até o dia 19 de dezembro para aproveitar os benefícios oferecidos pela Prefeitura.

Isenção do IPTU

Segundo o diretor de tributação, Emerson Barbosa, o benefício é destinado a famílias de baixa renda que atendem aos critérios estabelecidos.

“Para ter direito à isenção, o imóvel deve ter até 80 metros quadrados, ser de padrão popular, e o solicitante precisa residir na propriedade, possuir apenas um imóvel e ter renda familiar de até dois salários mínimos. No caso de aposentados e pensionistas, o limite aumenta para 90 metros quadrados”, explicou.

O atendimento para solicitação da isenção ocorre no Paço Municipal, das 7h às 17h, sem intervalo para almoço.

Documentos necessários