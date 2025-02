Prefeitura de Três Lagoas passa por reestruturação administrativa

Com a mudança, a Secretaria Municipal de Administração passa a se chamar Secretaria Municipal de Gestão e Inovação (SGI). A reformulação busca modernizar e tornar a gestão pública mais eficiente, incorporando práticas inovadoras no atendimento à população e na administração dos serviços municipais.

Segundo a administração municipal, as alterações têm o objetivo de otimizar os serviços prestados, reduzir burocracias e melhorar as condições de trabalho dos servidores. A nova estrutura entrou em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), em 13 de fevereiro de 2025.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas