Prefeitura de Três Lagoas promove ações voltadas à saúde do homem nas USFs

Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata e à promoção da saúde masculina. A campanha Novembro Azul, de alcance mundial, tem como objetivo incentivar e orientar os homens a cuidarem da saúde de forma integral, valorizando a prevenção, o diagnóstico precoce e a adoção de hábitos saudáveis.

Com esse propósito, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará ao longo de todo o mês plantões especiais nas Unidades de Saúde da Família (USFs) do município, oferecendo atendimento voltado ao público masculino. A ação convida todos os homens da cidade a procurarem uma unidade para consultas, exames e orientações.

De acordo com a secretária da pasta, Juliana Salim, o foco da campanha é reforçar a importância da prevenção e do cuidado contínuo com a saúde do homem.

“Queremos conscientizar sobre doenças que afetam o público masculino e incentivar o diagnóstico precoce por meio de exames e consultas”, destacou.

Durante os plantões realizados aos sábados e em dias específicos da semana, as USFs funcionarão em regime especial, oferecendo consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, atualização do cartão de vacinas e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, entre outros serviços.