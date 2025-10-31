Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Novembro Azul

Prefeitura de Três Lagoas promoverá ações voltadas à saúde do homem nas USFs

Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata e à promoção da saúde masculina

Redação RCN67

Seu verdadeiro foco é promover a saúde integral do homem, em todas as idades, abordando os fatores que influenciam sua qualidade de vida e longevidade. Foto: Divulgação/Assessoria.

Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata e à promoção da saúde masculina. A campanha Novembro Azul, de alcance mundial, tem como objetivo incentivar e orientar os homens a cuidarem da saúde de forma integral, valorizando a prevenção, o diagnóstico precoce e a adoção de hábitos saudáveis.

Com esse propósito, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará ao longo de todo o mês plantões especiais nas Unidades de Saúde da Família (USFs) do município, oferecendo atendimento voltado ao público masculino. A ação convida todos os homens da cidade a procurarem uma unidade para consultas, exames e orientações.

De acordo com a secretária da pasta, Juliana Salim, o foco da campanha é reforçar a importância da prevenção e do cuidado contínuo com a saúde do homem.

“Queremos conscientizar sobre doenças que afetam o público masculino e incentivar o diagnóstico precoce por meio de exames e consultas”, destacou.

Durante os plantões realizados aos sábados e em dias específicos da semana, as USFs funcionarão em regime especial, oferecendo consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, atualização do cartão de vacinas e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, entre outros serviços.

SAÚDE MASCULINA EM FOCO

O Ministério da Saúde reforça que os homens morrem mais do que as mulheres em praticamente todas as causas de óbito e faixas etárias, apresentando maior risco de mortalidade precoce (antes dos 60 anos).

Entre as principais causas estão as doenças cardiovasculares (como infarto e AVC), fortemente associadas à hipertensão arterial, diabetes, sedentarismo, alimentação inadequada e tabagismo. Esses mesmos fatores também contribuem para o surgimento de diversos tipos de câncer — como os de próstata, estômago, intestino, pulmão e bexiga.

Além das doenças crônicas, os homens estão mais expostos à violência e ao suicídio: o índice de suicídio masculino é quatro vezes maior que o feminino. O uso abusivo de álcool é outro fator importante, relacionado a danos diretos (como cirrose e dependência química) e indiretos (acidentes, conflitos familiares, brigas e problemas no trabalho).

O Novembro Azul vai muito além do câncer de próstata. Seu verdadeiro foco é promover a saúde integral do homem, em todas as idades, abordando os fatores que influenciam sua qualidade de vida e longevidade.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

