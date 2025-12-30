Prefeitura de Três Lagoas prorroga prazo de cadastro e envio de documentos para processo seletivo

A Prefeitura de Três Lagoas e o Instituto Avalia informaram que foi prorrogado o prazo para o cadastro e o envio de documentos referentes à prova de títulos para o processo seletivo destinado à contratação de profissionais para a área da Educação.

O novo prazo para cadastro de títulos é até às 23h59min de 14 de janeiro de 2026 (horário MS). Já para envio da documentação comprobatória dos títulos será até as 23h59min de 15 de janeiro de 2026 (horário MS). Clique aqui e confira o edital.

O processo seletivo prevê vagas para profissionais dos níveis médio e superior. Confira abaixo os cargos:

NÍVEL MÉDIO

– Atendente de educação infantil

– Assistente administrativo

– Monitor de informática

– Secretário escolar

– Tutor da educação integral em tempo integral (ETI)

NÍVEL SUPERIOR

– Professor de educação infantil

– Professor de educação infantil – educação no campo

– Professor de ensino fundamental

– Professor de ensino fundamental – educação no campo

– Professor de educação física

– Professor de educação física – educação no campo

– Professor de arte

– Professor de arte – educação no campo