Prefeitura de Três Lagoas realiza censo para mapear população em situação de rua até 19 de maio

A Prefeitura de Três Lagoas iniciou neste mês, o Censo da População em Situação de Rua com o objetivo de traçar um diagnóstico preciso e atualizado. A ação é resultado de uma articulação do prefeito Dr. Cassiano Maia junto às secretarias municipais e Saúde (SMS) e Assistência Social (SMAS) e segue até o dia 19 de maio.

O levantamento está sendo realizado pelas equipes do Consultório na Rua, Abordagem Social e Centro POP nos períodos da manhã e tarde. A iniciativa busca coletar dados sobre naturalidade (se são residentes locais ou vindos de outras cidades), escolaridade, cor, raça, gênero, uso de substâncias químicas, histórico de internações em casas de recuperação e interesse em tratamento. A participação no censo é voluntária e envolve a coleta de assinaturas.

Além das informações sociais e de saúde, o censo está mapeando os pontos estratégicos da cidade onde há maior concentração dessa população, como as praças Ramez Tebet e Alvorada, a Lagoa Maior, entre outros locais conhecidos pelas equipes de atendimento. Esse mapeamento permitirá definir ações mais eficazes, de curto, médio e longo prazo, para o atendimento a esse público.

“Vamos ter um panorama real, não apenas numérico, mas também do perfil epidemiológico dessas pessoas, o que é fundamental para ofertarmos as políticas públicas adequadas, tanto na área da saúde quanto na assistência social”, explicou Andreia Lima, coordenadora do Consultório na Rua.

Ela destaca que o censo também se volta às pessoas que, mesmo não vivendo permanentemente nas ruas, utilizam esses espaços para consumo de drogas, por estarem igualmente em situação de vulnerabilidade.

A coordenadora ressalta ainda a iniciativa e sensibilidade do prefeito Cassiano Maia diante da situação: “A principal motivação do prefeito é entender essa realidade para agir de forma efetiva e humanizada. Três Lagoas é um polo econômico regional e isso atrai muitas pessoas. A maioria da população em situação de rua vem de outras cidades, e o prefeito está empenhado em oferecer acolhimento, tratamento para quem deseja sair da dependência química e oportunidades de reinserção social e no mercado de trabalho”.

Após a conclusão do censo, no dia 19 de maio, os dados coletados serão apresentados ao prefeito, à vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli, e a todas as equipes envolvidas da SMS e SMAS, em reunião já marcada para o dia 23 de maio. A partir dessa análise, serão definidas novas estratégias de atendimento e políticas públicas voltadas a essa população.

HISTÓRIAS REAIS DAS RUAS DE TL