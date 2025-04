Prefeitura de Três Lagoas realiza oficina voltada à juventude e profissionais da área

A Prefeitura de Três Lagoas promove, na próxima quarta-feira (10), às 19h, na Câmara Municipal, a oficina ‘Proteger Quem Nos Protege’, com foco no acolhimento de profissionais e na valorização da saúde mental no atendimento à juventude.

O evento é destinado aos servidores municipais e parceiros que atuam diretamente com jovens, como profissionais de escolas estaduais, particulares, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e do Crase ‘Coração de Mãe’. A proposta é oferecer um espaço de escuta, cuidado mútuo e reforço à qualidade no atendimento oferecido.

A oficina também será aberta à juventude de Três Lagoas, com idade entre 15 e 29 anos, incentivando a participação e o fortalecimento do vínculo entre comunidade e profissionais.