Meio Ambiente

Descarte correto de lixo pode evitar entupimentos e alagamentos, alerta prefeitura

O objetivo é garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem urbana e prevenir transtornos à população

Redação RCN67

Além de prevenir enchentes, a limpeza dos bueiros contribui para a saúde pública e o bem-estar da população, evitando a proliferação de insetos e doenças, além de manter a cidade mais limpa e agradável. Foto: Divulgação.
Além de prevenir enchentes, a limpeza dos bueiros contribui para a saúde pública e o bem-estar da população, evitando a proliferação de insetos e doenças, além de manter a cidade mais limpa e agradável. Foto: Divulgação.

A Diretoria de Serviços Públicos (DSP), da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), realiza diariamente a limpeza e manutenção de bueiros, bocas de lobo e bocas de dragão em diversos pontos da cidade. O objetivo é garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem urbana e prevenir transtornos à população, especialmente em períodos de chuva.

Durante essas ações, as equipes da DSP encontram uma grande quantidade de materiais descartados de forma incorreta, como restos de móveis, papelão, objetos cortantes, seringas e até galhos de árvores. No entanto, os principais vilões continuam sendo as embalagens plásticas, garrafas PET e folhas, que acabam obstruindo a passagem da água.

Esses dispositivos têm a função de captar a água das vias e direcioná-la para as galerias pluviais. Quando estão entupidos, perdem a capacidade de escoamento, aumentando significativamente o risco de alagamentos e prejuízos à infraestrutura urbana.

Além de prevenir enchentes, a limpeza dos bueiros contribui para a saúde pública e o bem-estar da população, evitando a proliferação de insetos e doenças, além de manter a cidade mais limpa e agradável.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

