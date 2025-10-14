Descarte correto de lixo pode evitar entupimentos e alagamentos, alerta prefeitura

A Diretoria de Serviços Públicos (DSP), da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), realiza diariamente a limpeza e manutenção de bueiros, bocas de lobo e bocas de dragão em diversos pontos da cidade. O objetivo é garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem urbana e prevenir transtornos à população, especialmente em períodos de chuva.

Durante essas ações, as equipes da DSP encontram uma grande quantidade de materiais descartados de forma incorreta, como restos de móveis, papelão, objetos cortantes, seringas e até galhos de árvores. No entanto, os principais vilões continuam sendo as embalagens plásticas, garrafas PET e folhas, que acabam obstruindo a passagem da água.

Esses dispositivos têm a função de captar a água das vias e direcioná-la para as galerias pluviais. Quando estão entupidos, perdem a capacidade de escoamento, aumentando significativamente o risco de alagamentos e prejuízos à infraestrutura urbana.