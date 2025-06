Prefeitura de Três Lagoas troca chefe de gabinete e promove mudanças no Procon

O prefeito Cassiano Maia também promoveu mudança no Procon Municipal. foi exonerado do cargo de assessor especial o servidor Gilmar Tabone. A exoneração foi publicada nesta semana, mas ainda não há nome definido para ocupar o posto. A movimentação decorre de processo de reavaliação da equipe anunciado por Cassiano no início da gestão. Segundo ele, todos os secretários e diretores seriam avaliados no prazo de seis meses. Nos bastidores, a expectativa é de que outras mudanças estejam por vir.

A Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou a antecipação da sessão ordinária do dia 1º de julho para o dia 30 de junho. A alteração no calendário se deve à viagem de uma comitiva de parlamentares a Brasília, onde participarão de reuniões com representantes da bancada federal para articular a liberação de emendas.

DISTÂNCIA

O MDB começa a articular sua estratégia para 2026 com a elaboração de um plano de diretrizes e propostas que o partido pretende apresentar como alternativa eleitoral à Presidência da República. Apesar de contar com três ministros no governo Lula, o documento sinaliza o afastamento de uma possível aliança com o atual presidente. Segundo o ex-ministro Aldo Rebelo, o MDB tem nomes competitivos para uma candidatura própria, como da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet e o ministro Renan Filho.