Prefeitura de Três Lagoas unifica e reajusta auxílio alimentação

A Prefeitura de Três Lagoas anunciou a unificação e o reajuste do auxílio alimentação dos servidores municipais. A medida foi oficializada nesta segunda-feira (17), durante cerimônia no gabinete municipal, com a presença de representantes da administração e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM).

Com a assinatura do decreto, o benefício passa a ter um valor único de R$ 500,00 para todos os servidores, substituindo o modelo anterior que previa valores diferenciados. Além disso, o vale-refeição foi fixado em R$ 24,10 por dia. O pagamento do novo auxílio será feito a partir do quinto dia útil de março.