Prefeitura e PM articulam programa para resgatar dignidade de moradores em situação de rua

A Prefeitura de Três Lagoas e o 2º Batalhão da Polícia Militar se reuniram na semana passada para discutir ações voltadas à população em situação de rua do município, com foco especial nos usuários de drogas. O encontro contou com a presença do prefeito Cassiano Maia, de representantes da Secretaria de Assistência Social e do comandante da PM, major Ronaldo Moreira.

Segundo o comandante, o objetivo principal da reunião foi iniciar a construção de um programa estruturado que visa o resgate da dignidade dessas pessoas e sua reintrodução na sociedade. A proposta busca integrar forças públicas e instituições para potencializar o atendimento e o acolhimento dessa população vulnerável.

“É um problema que não é exclusivo de Três Lagoas, é um problema que assola todo o Brasil”, destacou o major Moreira. Dados do governo federal apontam que o número de pessoas em situação de rua no país aumentou quase 50% entre 2022 e 2024, saltando de 236.400 para 327.925. Em Mato Grosso do Sul, eram 1.717 pessoas em 2022, número que também tende a ter crescido, embora não haja levantamento atualizado específico para Três Lagoas.

Entre as decisões tomadas na reunião está a realização de um levantamento detalhado sobre os moradores em situação de rua na cidade, buscando compreender os motivos que os levaram a essa condição. “Essas pessoas precisam ter sua dignidade resgatada, que é o mais importante. Muitas vezes são vistas como potenciais criminosas, mas, na verdade, estão mais vulneráveis a serem vítimas de crimes”, explicou o comandante.

Ainda que existam casos de pequenos furtos, geralmente relacionados ao uso de drogas, Moreira alerta que a maioria dessas pessoas vive nas ruas por motivos sociais, como rompimento de laços familiares, dificuldades financeiras e despejo. “Apenas 29% afirmam que as drogas foram a motivação principal para ir para as ruas”, pontuou.