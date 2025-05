Prefeitura emite alerta sobre golpe do falso e-mail cobrando alvarás

Em caso de dúvidas, os contribuintes podem entrar em contato diretamente com o Departamento de Fiscalização para verificar a veracidade de qualquer informação.

A Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc), por meio do Departamento de Fiscalização, emitiu um alerta sobre um golpe envolvendo e-mails falsos que informam supostas irregularidades em alvarás de funcionamento de estabelecimentos comerciais. A pasta reforça que não realiza esse tipo de comunicação por e-mail e esclarece que o endereço utilizado no envio das mensagens fraudulentas não pertence à Administração Municipal.

O atendimento é realizado presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, no Paço Municipal, localizado no cruzamento das Avenidas Rosário Congro com Antônio Trajano dos Santos, ou pelos canais: telefone/WhatsApp (67) 99207-5396 e e-mail [email protected].

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas