Prefeitura entrega alimentos arrecadados no evento ‘Craques do Bem’

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), realizou a entrega, nesta sexta-feira (13), dos alimentos arrecadados durante a 1ª edição do evento solidário ‘Craques do Bem’, realizado em 23 de novembro. A iniciativa reuniu grandes nomes do esporte nacional em uma partida de futebol beneficente e arrecadou cerca de 1 tonelada de alimentos não perecíveis e leite longa vida.

A partida contou com a participação de duas equipes: As Lendas e Nova Geração

O jogo foi realizado no Estádio Benedito Soares da Mota, o ‘Madrugadão’, em parceria com a empresa Contato. A partida contou com ex-jogadores renomados, como Ailton, Biro Biro, Jorginho Putinatti, Tupanzinho e Luizão, além da arbitragem de Oscar Roberto Godói. A entrada foi solidária, com a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou 1 litro de leite longa vida.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas