Prefeitura entrega nova rampa de acesso no balneário de Três Lagoas

Na quinta-feira (1º), a Prefeitura de Três Lagoas inaugurou oficialmente a nova rampa de acesso ao rio, localizada no balneário municipal. A obra foi entregue em meio à abertura do 14º Torneio de Pesca Esportiva da Associação de Pesca de Três Lagoas (APETL), evento que atrai pescadores de diversas regiões do Brasil e fomenta o turismo local.

A nova estrutura substitui a antiga rampa de cascalho, que era estreita e apresentava riscos no embarque e desembarque de embarcações. Agora, os usuários contam com uma pista mais ampla, pavimentada e com profundidade adequada, garantindo maior segurança e praticidade para a navegação.

Durante a cerimônia, o prefeito Cassiano Maia destacou a importância do investimento para o desenvolvimento turístico da cidade.