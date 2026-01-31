Prefeitura entregará títulos provisórios e avança na regularização do Cinturão Verde

A Prefeitura de Três Lagoas avança no processo de regularização fundiária do Cinturão Verde, área que abriga cerca de 200 famílias que vivem da agricultura familiar. Em reunião realizada nesta semana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio apresentou os encaminhamentos adotados desde o início da atual gestão para resolver, de forma definitiva, antigas reivindicações dos moradores.

Desde o início do governo do prefeito Cassiano Maia, a regularização do Cinturão Verde, segundo a secretária de Meio Ambiente e Agronegócio, Mariana Amaral, passou a ser tratada como prioridade. “O objetivo é garantir segurança jurídica às famílias, possibilitar o acesso a políticas públicas e fortalecer a produção agrícola, respeitando as normas ambientais, já que a área é classificada como Área de Proteção Ambiental (APA)”, destacou a secretária.

Como medida imediata, a prefeitura entrou em acordo com moradores e representantes da associação para a emissão de termos provisórios de concessão de uso. Os documentos devem ser assinados na próxima semana e contemplam, neste primeiro momento, 42 famílias que se enquadram no marco temporal estabelecido em 2019 e atendem aos critérios legais.

Antes da concessão, foram realizadas vistorias técnicas nas áreas, comprovando que as famílias residem no local, exercem atividades produtivas e se enquadram como agricultores familiares. Também houve uma força-tarefa para a emissão da CAF, documento essencial para o acesso a programas de apoio e assistência técnica.