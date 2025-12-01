Prefeitura fará a entrega de 20 unidades habitacionais neste mês

O processo de seleção das famílias que vão morar nas 50 novas casas populares em construção no Jardim das Violetas, em Três Lagoas, está em fase decisiva. Após o sorteio realizado pelo Departamento Municipal de Habitação, os convocados compareceram ao setor para entregar a documentação exigida pelo programa. Agora, a equipe finaliza a análise dos dados para confirmar quem realmente se enquadra nos critérios.

De acordo com a diretora de Habitação, Rafaela Marques, a checagem é rigorosa. “Estamos conferindo se as famílias preenchem os critérios do programa. Depois dessa etapa, vamos publicar a lista dos contemplados, dos desclassificados e convocar a lista de reserva, caso seja necessário”, explica.

Segundo Rafaela, o número de desclassificados surpreendeu a equipe. Famílias foram excluídas por diversos motivos: renda incompatível, composição familiar diferente da declarada, falta de comprovação de deficiência e até casos de pessoas que já foram contempladas anteriormente por programas habitacionais ou que adquiriram imóvel recente.

A diretora reforça que essa verificação é essencial para garantir justiça no processo. “A quantidade de pessoas que perderam pontuação ou foram desclassificadas está sendo alta. Por isso, o sorteio já incluía mais nomes, prevendo possíveis inconsistências. É um programa sério, com critérios definidos”, afirmou.

Além da seleção atual, o acompanhamento continuará mesmo depois da entrega das chaves. A família beneficiada precisa seguir regras para manter o imóvel. “Se a pessoa vender, alugar ou não residir na casa, ela também é desclassificada após a entrega. Por isso precisamos da lista de reserva também para o pós-entrega”, completou.