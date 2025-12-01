Veículos de Comunicação
Habitação

Prefeitura fará a entrega de 20 unidades habitacionais neste mês

Primeira etapa do conjunto de 50 casas está concluída, enquanto segue a análise final das famílias que serão contempladas

Ana Cristina Santos

Obras das 50 casas entram na reta final, e primeiras 20 unidades serão entregues ainda este mês em Três Lagoas - Foto: Divulgação.
O processo de seleção das famílias que vão morar nas 50 novas casas populares em construção no Jardim das Violetas, em Três Lagoas, está em fase decisiva. Após o sorteio realizado pelo Departamento Municipal de Habitação, os convocados compareceram ao setor para entregar a documentação exigida pelo programa. Agora, a equipe finaliza a análise dos dados para confirmar quem realmente se enquadra nos critérios.

De acordo com a diretora de Habitação, Rafaela Marques, a checagem é rigorosa. “Estamos conferindo se as famílias preenchem os critérios do programa. Depois dessa etapa, vamos publicar a lista dos contemplados, dos desclassificados e convocar a lista de reserva, caso seja necessário”, explica.

Segundo Rafaela, o número de desclassificados surpreendeu a equipe. Famílias foram excluídas por diversos motivos: renda incompatível, composição familiar diferente da declarada, falta de comprovação de deficiência e até casos de pessoas que já foram contempladas anteriormente por programas habitacionais ou que adquiriram imóvel recente.

A diretora reforça que essa verificação é essencial para garantir justiça no processo. “A quantidade de pessoas que perderam pontuação ou foram desclassificadas está sendo alta. Por isso, o sorteio já incluía mais nomes, prevendo possíveis inconsistências. É um programa sério, com critérios definidos”, afirmou.

Além da seleção atual, o acompanhamento continuará mesmo depois da entrega das chaves. A família beneficiada precisa seguir regras para manter o imóvel. “Se a pessoa vender, alugar ou não residir na casa, ela também é desclassificada após a entrega. Por isso precisamos da lista de reserva também para o pós-entrega”, completou.

Enquanto a triagem segue, as obras avançam. Uma das quadras já está praticamente concluída. São 20 unidades que serão entregues pela empresa à prefeitura nas próximas semanas e repassadas às famílias aprovadas no processo.

As outras 30 casas devem ser concluídas no primeiro semestre do próximo ano.

Rafaela também destacou que muitos acreditam que é possível “burlar” o sistema ou receber novamente um imóvel, mesmo já tendo sido contemplados antes. Mas o cruzamento de dados é rigoroso. “Tem pessoas que acham que o filtro não é feito, mas ele é. A gente tem acesso às informações e faz todas as conferências. Quem já foi contemplado e se desfez do imóvel, por exemplo, não volta a ser selecionado”, pontuou.

A diretora ainda relatou casos positivos: famílias que, no meio do processo, conseguiram financiar o próprio imóvel por outros programas, como o Bônus Moradia. “Essas conquistas também mostram que as políticas habitacionais estão funcionando.”

A lista final de contemplados, desclassificados e a ordem de chamada da reserva será publicada no Diário Oficial assim que a análise for concluída.

